Sivas'ta Üç Aylar Hazırlığı: İl Müftülüğü Toplantısı

Sivas İl Müftülüğü, din görevlilerine yönelik bir toplantı düzenledi. Program, İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsünün Bilgilendirmesi

Toplantıda konuşan İl Müftüsü Hasan Limon, Ramazan ayını da kapsayan üç ayların yaklaşması nedeniyle yürütülecek faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu ve din hizmetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik hedeflere değindi.

Protokol ve Eğitim Çalışmaları

Toplantıda, din hizmetleri ve eğitim hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Ünal ile Öğretmen Murat Şanlı, Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde din görevlilerine yönelik bilgilendirme yaptı.

SİVAS’TA ÜÇ AYLAR ÖNCESİ DİN HİZMETLERİ MASAYA YATIRILDI