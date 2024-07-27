Sivas'ta Uçamayan Leylek Yavrusu Benzin İstasyonunda Bulundu

Sivas'ta Şaşırtan Olay

Sivas'ın Hafik ilçesinde, uçamayan bir leylek yavrusu akaryakıt istasyonuna misafir oldu. İlçe merkezindeki bir benzin istasyonuna gelen leylek, işletmecilerin ilgi odağı haline geldi.

İşletmecilerin Dikkatini Çekti

Akaryakıt istasyonunun sahibi Ercan Güven, leyleği gördüklerinde şaşırdıklarını ifade etti. Leylek yavrusunun, yakındaki bir binanın çatısındaki yuvadan düştüğünü düşündüklerini belirtti.

Yardım Girişimleri

Güven, uçamayan leyleğe yardım edilmesi için gerekli birimlere haber verdiklerini söyledi. Leyleğin sağlık durumunun kontrol edilmesi umuduyla ilgili kurumlar harekete geçti.

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir leylek yavrusu uçamadığı için yakınındaki akaryakıt istasyonuna sığındı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir leylek yavrusu uçamadığı için yakınındaki akaryakıt istasyonuna sığındı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir leylek yavrusu uçamadığı için yakınındaki akaryakıt istasyonuna sığındı.