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Sivas'ta Yangın Felaketi: 5 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 5 ev kullanılmaz hale geldi, çok sayıda ağaç da zarar gördü.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 15:38
Sivas'ta Yangın Felaketi: 5 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Sivas'ta Yangın Felaketi

Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Abdurrahman köyünde çıkan yangında, toplamda 5 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangın köyde bulunan evlere ve ağaçlara sıçradı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Olayın bildirilmesi üzerine, Akıncılar Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede meydana gelen olayda, birçok ağaç ve ev büyük zarar gördü, ancak can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 5 ev zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye Akıncılar...

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 5 ev zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye Akıncılar Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 5 ev zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye Akıncılar...

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 5 ev zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye Akıncılar Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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