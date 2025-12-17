Sivas'ta Yaralı Dağ Keçisi 'Garip' Tedavi Edilip Doğaya Salındı

Gürün - Çamlıca

Sivas’ta yaylada yaralı halde bulunan ve koruma altına alınan dağ keçisi, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Gürün ilçesine bağlı Çamlıca köyünde yaşayan Mücahit Dikenova, yaylada koyun otlattığı sırada yaralı bir dağ keçisi ile karşılaştı. Yaralı hayvanı evinin yanındaki ahırda koruma altına aldı ve yetkililere haber verdi.

Durum üzerine bilgilendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, koruma altına alınan keçise gerekli müdahaleyi yaptı. 'Garip' adı verilen dağ keçisi, yapılan bakım ve tedavinin ardından doğal yaşamına geri salındı.

Olay, yerel halkın doğaya ve yaban hayatına gösterdiği duyarlılığı bir kez daha ortaya koydu.

