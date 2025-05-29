DOLAR
39,1 0,02%
EURO
44,61 -0,88%
ALTIN
4.180,98 -0,97%
BITCOIN
4.180.773,87 0,28%

Sivas'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Tutuklama

Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1 milyar liraya yakın para hareketliliği tespit edildi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 19:43
Sivas'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Tutuklama

Sivas'ta Yasa Dışı Bahis Üzerine Büyük Operasyon

Sivas merkezli dört ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonu, önemli gelişmelere sahne oldu. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda, bu şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçuyla ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu doğrultuda, banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerine sunan ve bu hesapları yöneterek para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik eş zamanlı bir operasyon yapıldı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyonda, Sivas'ta 12 şüpheli, Ankara, Samsun ve Ordu'dan ise birer şüpheli gözaltına alındı. Suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konulurken, yapılan incelemelerde şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarında yaklaşık 1 milyar 134 milyon lira para hareketliliğinin olduğu tespit edildi.

Adli Süreç

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından, tutuklanan 7 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Bu operasyon, yasa dışı bahis sektörüne darbe vurmuş oldu.

Sivas merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda gözaltına...

Sivas merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda, cep telefonları ve bilgisayar ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malkara'da Vidanjör Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti
2
Ankara'da Şehit ve Gazi Çocukları İçin Destek Kermesi Düzenlendi
3
Bakan Yardımcısı Yılmaz: Öğretmenlerin Beceri Eksiklikleri Milli Eğitim Akademisi ile Giderilecek
4
Hatay'da Uygunsuz Şartlarda Taşınan 34 Kilogram Et Ele Geçirildi
5
Kayseri'de 76 Tarihi Eser Ele Geçirildi, 1 Gözaltı
6
Karaman'da Okul Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım