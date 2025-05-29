Sivas'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Tutuklama

Sivas'ta Yasa Dışı Bahis Üzerine Büyük Operasyon

Sivas merkezli dört ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonu, önemli gelişmelere sahne oldu. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda, bu şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçuyla ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu doğrultuda, banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerine sunan ve bu hesapları yöneterek para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik eş zamanlı bir operasyon yapıldı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyonda, Sivas'ta 12 şüpheli, Ankara, Samsun ve Ordu'dan ise birer şüpheli gözaltına alındı. Suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konulurken, yapılan incelemelerde şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarında yaklaşık 1 milyar 134 milyon lira para hareketliliğinin olduğu tespit edildi.

Adli Süreç

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından, tutuklanan 7 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Bu operasyon, yasa dışı bahis sektörüne darbe vurmuş oldu.

Sivas merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda, cep telefonları ve bilgisayar ele geçirildi.