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Sivas'ta Yıldız Göleti'nin Yüzeyi Buzla Kaplandı

Sivas'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor; Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:48
Sivas'ta Yıldız Göleti'nin Yüzeyi Buzla Kaplandı

Sivas'ta etkili olan soğuk hava, bu kez Yıldız Göleti'nin yüzeyini buzla kapladı. Kentte özellikle gece saatlerinde hissedilen sert soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyinde bulunan Yıldız Göleti, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

Yıldız Göleti, adını aldığı Yıldız Dağı ile özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için popüler bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

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