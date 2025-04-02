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Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 18 Yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 06:25
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 06:25
Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 18 Yaralı

Sivas'ta Feci Kaza

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Yalova'dan Erzincan'a doğru yola çıkan E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı Başak Turizm yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesinin merkez girişinde devrildi.

Kaza sonrası, ihbar üzerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Olayda hayatını kaybedenlerin kimlik bilgileri henüz açıklanmadı. Yaralıların durumunun ise stabil olduğu bildirildi.

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