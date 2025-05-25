Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazasında 4 Yaralı

Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası Gerçekleşti

Sivas'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Sivas-Ankara kara yolunun Danişmentgazi Mahallesi Çimento Fabrikası Kavşağı'nda gerçekleşti. S.K. yönetimindeki 58 ABE 144 plakalı otomobil, A.K. idaresindeki 58 BD 253 plakalı araç ile S.Ö.'nün kullandığı 60 AGV 319 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay Yeri ve Yaralılar

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı hafif atlattı. Ancak araçlarda bulunan M.Y, A.N.Ö, M.K ve A.Ç. yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, Sivas’taki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sivas'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.