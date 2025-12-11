Sivas'tan İtfaiye Takviyesi: Kırıkkale'de Kimya Fabrikası Yangını 10 Saatte Kontrol Altına Alındı

Sivas ekipleri Kırıkkale'deki fabrika yangınına destek verdi

Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde alevlerle mücadele

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi 2. Sokak’ta madeni yağ üretimi yapan bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yangına yönelik söndürme çalışmalarına çevre illerden takviyeler gönderildi. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de bölgeye ulaşarak gün boyu süren müdahaleye katıldı.

Ekipler, yoğun çaba sonucu yangını yaklaşık 10 saat boyunca aralıksız müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay yerinde halen kapsamlı soğutma çalışmaları titizlikle sürüyor.

Gelen ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınırken, yetkililer bölgedeki soğutma ve güvenlik önlemlerine devam ediyor.

KIRIKKALE’DE BİR KİMYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA SİVAS’TAN GİDEN EKİPLER, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ.