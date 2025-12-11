DOLAR
42,59 -0,02%
EURO
49,77 -0,01%
ALTIN
5.790,85 0,07%
BITCOIN
3.931.632,14 0,08%

Sivas'tan İtfaiye Takviyesi: Kırıkkale'de Kimya Fabrikası Yangını 10 Saatte Kontrol Altına Alındı

Kırıkkale Yahşihan’daki madeni yağ fabrikasında çıkan yangına Sivas itfaiyesi de dahil çok sayıda ekip müdahale etti; yangın yaklaşık 10 saatte kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 00:49
Sivas'tan İtfaiye Takviyesi: Kırıkkale'de Kimya Fabrikası Yangını 10 Saatte Kontrol Altına Alındı

Sivas ekipleri Kırıkkale'deki fabrika yangınına destek verdi

Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde alevlerle mücadele

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi 2. Sokak’ta madeni yağ üretimi yapan bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yangına yönelik söndürme çalışmalarına çevre illerden takviyeler gönderildi. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de bölgeye ulaşarak gün boyu süren müdahaleye katıldı.

Ekipler, yoğun çaba sonucu yangını yaklaşık 10 saat boyunca aralıksız müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay yerinde halen kapsamlı soğutma çalışmaları titizlikle sürüyor.

Gelen ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınırken, yetkililer bölgedeki soğutma ve güvenlik önlemlerine devam ediyor.

KIRIKKALE’DE BİR KİMYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA SİVAS’TAN GİDEN EKİPLER, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA...

KIRIKKALE’DE BİR KİMYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA SİVAS’TAN GİDEN EKİPLER, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ.

KIRIKKALE’DE BİR KİMYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA SİVAS’TAN GİDEN EKİPLER, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sukot’ta Mescid-i Aksa'ya Baskın: İsrailli Fanatik Yahudiler Provokasyon Yaptı
2
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
3
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
4
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı
5
Güllü'nün Ölümü: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve 2 Şüpheli Yalova'ya Getirildi
6
Erzincan'da Kayıp Alzheimer Hastası Demir Karal Sağ Bulundu
7
Bursa’da 100 Öğretmen İçin HOBA Gelişim ve Motivasyon Kampı

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?