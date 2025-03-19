Sivas ve Yozgat'ta Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor

Sivas'ta Kar Yağışı Hız Kesmeden Devam Ediyor

Sivas ve Yozgat'ta kar yağışı etkisini hissettirmeye devam ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın yerini kar yağışı ve soğuk hava alırken, Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığı hissedilir derecede düştüğü için kar yağışı, bazı ilçelerde yoğun şekilde devam ediyor. Özellikle Hafik ilçesinde akşam saatlerinde görülen sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. İlgili ilçede, Hafik Gölü'nde sakarmeke kuşları ile birlikte oluşan güzel manzaralar dikkat çekiyor.

Sıcaklığın etkisiyle yeşeren tarım arazileri ise kısmen beyaz örtüyle kaplanarak farklı bir görüntü sundu. Sivas Valiliği, il genelinde ve bazı ilçelerde etkili olacak yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Yozgat'ta Beyaza Bürünmüş Sokaklar

Yozgat'ta bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu. Cadde ve sokaklar ile çatı ve araçların üzeri beyaz örtü ile kaplandı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizlemeye başladılar.

Yozgat'ta yaşayan Mesut Aydın, uzun zamandır mart ayında bu kadar kar yağışı görmediğini ifade ederek, "15 gün öncesine kadar bahar havası yaşıyorduk, 'yaz geldi' demiştik, tam aksine kış geri başladı" dedi.

Yozgat Valiliği, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, yola çıkmayı planlayan sürücülere kar lastiği takmaları ve araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyarılarda bulundu.