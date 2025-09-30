Sivas Yıldızeli'de otobüs ile tır çarpıştı: 23 yaralı, 3'ü ağır

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Sivas-Tokat kara yolu Çamlıbel mevkisinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı; 23 kişi yaralandı, 3'ünün durumu ağır.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:42
Sivas Yıldızeli'de otobüs ile tır çarpıştı: 23 yaralı, 3'ü ağır

Sivas Yıldızeli'de otobüs ile tır çarpıştı: 23 yaralı

GÜNCELLEME - YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, AYRINTILAR EKLENDİ

Olay

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, Sivas-Tokat kara yolu Çamlıbel mevkisinde bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Detaylar

E.Y. idaresindeki 60 TY 450 plakalı yolcu otobüsü ile M.Ç.'nin kullandığı 01 AUD 553 plakalı tırın çarpışması sonrası, çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs yol kenarındaki tarlaya girdi.

Müdahale ve yaralılar

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otobüsteki 21 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Toplam yaralı sayısı 23 olarak bildirildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20...

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20...

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yavuz Bülent Bakiler Vefat Etti: Türk Edebiyatının Milli Sesi
2
TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor
3
Nepal'de 2 yaşındaki Aryatara Shakya yeni 'yaşayan tanrıça' seçildi
4
Nijerya'da PMC: Çocuklarda Ağır Sıtma Vakaları yüzde 43 Azalabilir
5
İzmir'de Akıma Kapılan 2 Kişinin Ölümü Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı
6
İstanbul'da Kuyu-4: Uluslararası Uyuşturucu İddiasıyla 42 Sanık Yargılanıyor
7
Şi'den Ulusal Gün Mesajı: Ortak Değerler ve Gerçek Çok Taraflılık Vurgusu

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar