Sivas Yıldızeli'de otobüs ile tır çarpıştı: 23 yaralı, 3'ü ağır

Sivas Yıldızeli'de otobüs ile tır çarpıştı: 23 yaralı

GÜNCELLEME - YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, AYRINTILAR EKLENDİ

Olay

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, Sivas-Tokat kara yolu Çamlıbel mevkisinde bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Detaylar

E.Y. idaresindeki 60 TY 450 plakalı yolcu otobüsü ile M.Ç.'nin kullandığı 01 AUD 553 plakalı tırın çarpışması sonrası, çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs yol kenarındaki tarlaya girdi.

Müdahale ve yaralılar

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otobüsteki 21 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Toplam yaralı sayısı 23 olarak bildirildi.

