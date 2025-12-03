Sivas Zara'da 3 Engelli Kardeşin Togg Hayali Gerçekleşti

Yürekleri ısıtan hareket: Müzik eşliğinde Togg gezisi

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan bedensel engelli üç kardeşin yerli ve milli otomobil Togg’a binme isteği karşılık buldu. Hayalleri gerçekleştirilen kardeşlerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Emine ve Necmettin Karaoğlu çiftinin üç çocuğu dünyaya geldi. Ayşe (55), Nilay (48) ve Şaban Karaoğlu (41), 8 yaşına kadar normal gelişim gösterdikten sonra çocuk felci geçirerek bedensel engelli hale geldi.

Kardeşlerin televizyonda gördükleri yerli ve milli Togg aracına binme isteği, Zara Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kaan Akbulut'a iletildi. İlçede bulunan bir Togg ile okuldan alınan üç kardeş, Zara Özel Eğitim Okulundan alınarak ilçe içinde gezdirildi; müzik eşliğinde yapılan yolculuk, kardeşlerin sevinçlerini artırdı.

“İlçemizde üç fiziksel engelli çocuğumuz vardı. Bu çocuklarımız yerli ve milli aracımız Togg’a binmek istedi. Bizler de Togg sahibi olan bir arkadaşımızla birlikte onları Zara Özel Eğitim Okulu’ndan alıp gezdirdik”

Bu sıcak ve toplumsal dayanışma örneği, ilçede takdir topladı ve kardeşlerin memnuniyeti olarak yansıdı.

