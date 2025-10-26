Siverek'te 115 mm'lik Top Mermisi Fünye ile İmha Edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada bulunan 115 mm'lik top mermisi, bomba imha uzmanlarınca fünye ile güvenli alanda imha edildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 18:51
Siverek'te 115 mm'lik Top Mermisi Fünye ile İmha Edildi

Siverek'te 115 mm'lik Top Mermisi Fünye ile İmha Edildi

Olayın Detayları

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kırsal Yoğunca Mahallesi sınırlarında meydana gelen olayda, bir çiftçinin tarlada yaptığı çalışma sırasında bulunan mühimmat güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İrfan Baytok, traktörle tarlasını sürerken pulluğa takılan metal bir nesne fark etti. Baytok, nesneyi tarlanın dışına çıkardıktan sonra durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri inceleme yaptı. Yapılan ilk değerlendirmede bulunan malzemenin patlamamış 115 mm'lik top mermisi olduğu tespit edildi.

Bölgeye çağrılan bomba imha uzmanları, mühimmatı güvenli bir alana taşıdı ve kontrollü şekilde fünye ile imha etti. Olayda yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürdüğü sırada bulunan mühimmat imha...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürdüğü sırada bulunan mühimmat imha edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürdüğü sırada bulunan mühimmat imha...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyyüp Kadir İnan: Foça'daki sel yaraları sarıldı — Devletimiz güçlüdür
2
Moskova'da Türk Toplumu Cumhuriyet'in 102. Yılını Kutladı
3
Milli Eğitim Bakanı Tekin: '1 milyon 250 bin öğretmenle üstesinden gelinemeyecek sorun yok'
4
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
5
Trabzon'da Yangın Söndürme Malzemeleri İş Yerinde Patlama: 2 Yaralı
6
Başkentte 74 Tablo Müzayedede Yeni Sahiplerini Buldu

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi