Siverek'te 115 mm'lik Top Mermisi Fünye ile İmha Edildi

Olayın Detayları

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kırsal Yoğunca Mahallesi sınırlarında meydana gelen olayda, bir çiftçinin tarlada yaptığı çalışma sırasında bulunan mühimmat güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İrfan Baytok, traktörle tarlasını sürerken pulluğa takılan metal bir nesne fark etti. Baytok, nesneyi tarlanın dışına çıkardıktan sonra durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri inceleme yaptı. Yapılan ilk değerlendirmede bulunan malzemenin patlamamış 115 mm'lik top mermisi olduğu tespit edildi.

Bölgeye çağrılan bomba imha uzmanları, mühimmatı güvenli bir alana taşıdı ve kontrollü şekilde fünye ile imha etti. Olayda yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

