Siverek'te Çatı Katı Yangını Kontrol Altına Alındı

Kale Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı; can kaybı yok, maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:15
Siverek'te Çatı Katı Yangını Kontrol Altına Alındı

Siverek'te çatı katı yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kale Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın çevrede paniğe yol açtı. Can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.

Yangının çıkışı ve tahliye

Yangın, çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede çatının geniş bir alanına yayıldı. Durumu fark eden apartman sakinleri ve çevredekiler binayı tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangın merdivenleri ve tazyikli su kullanarak hem dışarıdan hem de binanın içinden müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

İnceleme başlatıldı

Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE, BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE, BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI. OLAYDA CAN KAYBI YAŞANMAZKEN, BİNADA MADDİ HASAR OLUŞTU.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE, BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

