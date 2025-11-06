Siverek'te Evde Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 8 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, husumetli taraflar arasında bir evde meydana gelen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayı

Olay, Gülabibey Mahallesi 31. Sokak adresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, daha önceden husumetli iki grup arasında bir evde başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde, Deniz Örnik adlı kişinin başından vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gözaltılar ve Soruşturma

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan çalışmada çatışma sırasında olay yerinde bulunan 8 kişi, kısa sürede tespit edilerek saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

