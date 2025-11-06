Siverek'te Evde Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 8 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:37
Siverek'te Evde Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 8 Gözaltı

Siverek'te Evde Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 8 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, husumetli taraflar arasında bir evde meydana gelen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayı

Olay, Gülabibey Mahallesi 31. Sokak adresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, daha önceden husumetli iki grup arasında bir evde başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde, Deniz Örnik adlı kişinin başından vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gözaltılar ve Soruşturma

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan çalışmada çatışma sırasında olay yerinde bulunan 8 kişi, kısa sürede tespit edilerek saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'NIN SİVEREK İLÇESİNDE BİR EVDE HUSUMETLİ TARAFLAR ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI ÇATIŞMADA 1...

ŞANLIURFA'NIN SİVEREK İLÇESİNDE BİR EVDE HUSUMETLİ TARAFLAR ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI ÇATIŞMADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

ŞANLIURFA'NIN SİVEREK İLÇESİNDE BİR EVDE HUSUMETLİ TARAFLAR ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI ÇATIŞMADA 1...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Yalnız Adamın Evi Çöplüğe Döndü: 2 Kamyon Atık Çıkarıldı
2
Uşak’ta Polis ve Jandarma’dan Okul Çevreleri ve Servislere Sıkı Denetim
3
Serik’te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
4
Eskişehir'de abartılı egzozlu araç trafikten men edildi — sürücüye ceza
5
Adana'da Toplu Taşıma Zammı Tepki Çekti: Yeni Tarifeler 1 Kasım'da
6
Mersin Akdeniz'de Bakkalda 2022-2024 Tarihli Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Ele Geçirildi
7
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek