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Siverek'te Kamyonet Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan kamyonet kazasında 4 kişi yaralandı, 3'ü çocuk. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 22:23
Siverek'te Kamyonet Kazası: 4 Yaralı

Siverek'te Kamyonet Çarpışması

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 44 KT 766 plakalı kamyoneti kullanan Ahmet Kızılkan ile 01 R 1004 plakalı kamyoneti yöneten Vedat Kaya çarpıştı. Kaza, Bahri Karakeçili Bulvarı'nda meydana geldi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Bu üzücü olayda, araçlarda bulunan Adalet Aytekin (36), Melike Anaç (10), Habip Kaya (7) ve Poyraz Deniz (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların Durumu İyi

Hastaneye ulaşan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

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