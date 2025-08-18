Siverek'te Otomobil Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı

Siverek'te otomobil devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Kaza Detayları
Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 30. kilometresinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 71 ACJ 323 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Can Kaybı ve Yaralılar
Otomobilde bulunan 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. 3 yaralı ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
