Siverek'te Otomobil Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı

Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 30. kilometresinde 71 ACJ 323 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:42
Kaza Detayları

Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 30. kilometresinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 71 ACJ 323 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Can Kaybı ve Yaralılar

Otomobilde bulunan 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. 3 yaralı ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

