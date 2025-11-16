Siverek'te Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada otomobil ile traktör çarpıştı. Olayda toplam 5 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Edinilen bilgilere göre, Çavuşlu Mahallesi’nden Siverek istikametine seyir halinde ilerleyen Kamil G. (50) idaresindeki 63 ACU 381 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Adem K. (15) yönetimindeki 63 KT 925 plakalı traktörle çarpıştı.
Yaralananlar ve Müdahale
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Kamil G. ile yolcular Hidayet G. (40), Heva G. (50), Güler G. (7) ve Osman A. (38) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Traktör sürücüsü Adem K. ve yanında bulunan Emir K. (9) kazadan yara almadan kurtuldu.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnceleme Başlatıldı
Kaza ile ilgili adli inceleme başlatıldı.
