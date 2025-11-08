Siverek'te Silahlı Kavga: 6 Şüpheli Tutuklandı

Olay

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga, ilçede tedirginlik yarattı. Gülabibey Mahallesi 31. Sokak’ta bulunan bir evde çıkan tartışma, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında hızla silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Deniz Örnik başına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Tutuklamalar

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının titizlikle incelenmesi ve delil toplama çalışmaları sonucunda olaya karıştığı belirlenen 10 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 4 kişi serbest bırakılırken, 6 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

CEZAEVİNE TESLİM