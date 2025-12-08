DOLAR
Siverek'te Trafik Kazası: 2 Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Siverek'te Yenişehir Mahallesi 5. Sokak'ta iki otomobil çarpıştı; Y.G. ve H.G. yaralandı, hayati tehlikeleri yok, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:25
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, olayda iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Yenişehir Mahallesi 5. Sokak'ta iddiaya göre, Y.G. yönetimindeki 21 AEU 569 plakalı otomobil, Ş.P. idaresindeki 20 AEH 574 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Y.G. ile yanındaki H.G., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

