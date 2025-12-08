Siverek'te Trafik Kazası: 2 Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, olayda iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Yenişehir Mahallesi 5. Sokak'ta iddiaya göre, Y.G. yönetimindeki 21 AEU 569 plakalı otomobil, Ş.P. idaresindeki 20 AEH 574 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Y.G. ile yanındaki H.G., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ŞANLIURFA'NIN SİVEREK İLÇESİNDE 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.