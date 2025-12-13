DOLAR
Sivrice Kadın Cezaevi EuroPris 2025'te Birinciliğe Ulaştı

Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, 'Hayat Varsa Umut Vardır' projesiyle EuroPris 2025'te 30 ülke arasında birincilik kazandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:13
Sivrice Kadın Cezaevi EuroPris 2025'te Birinciliğe Ulaştı

Sivrice Kadın Cezaevi EuroPris 2025'te birinci oldu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, "Hayat Varsa Umut Vardır" projesiyle 30 ülkenin katıldığı EuroPris 2025 Cezaevi Başarı Ödülü yarışmasında 1’incilik elde etti. Kurum, Türkiye'yi uluslararası platformda başarıyla temsil etti.

Projede hedef ve uygulama

Proje, dezavantajlı durumdaki kadın hükümlülerin mesleki ve sosyal yönden güçlendirilmesini amaçlıyor. Kurum Müdürü Ünsal Bıçakçı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, atölyelerin geliştirilmesi ve hükümlülerin üretime aktif katılımının desteklenmesiyle projenin içerik ve uygulama açısından güçlendirilmesine katkı sağladı.

Atölyeler ve üretim

Kurum bünyesinde kuru gıda, kuruyemiş (badem şekeri), kurum mutfağı, hediyelik eşya, tekstil ve resim atölyeleri gibi çok sayıda üretim alanı bulunuyor. Bu çalışmaların amacı, hükümlülerin mesleki beceri edinmesi, özgüven kazanması ve yeniden suç işleme riskinin azaltılmasıdır.

Üretilen ürünler, Ceza İnfaz Kurumları İş Yurtları mağazaları aracılığıyla halka sunularak hem ekonomiye katkı sağlanıyor hem de hükümlülerin emekleri görünür hale getiriliyor.

Ziyaret, değerlendirme ve tebrikler

Yazar Bedri Yücel, yayımlanan kitaplarını cezaevine hediye etmek için girişimde bulunduğunu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ile iletişime geçtiğini ve kitapların Elazığ Açık Cezaevi'ne teslim edildiğini aktardı. Bu süreçte kurumun yürüttüğü "Hayat Varsa Umut Vardır" projesini fark ettiğini belirtti.

Bedri Yücel, projeyi yerinde görmek üzere Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek çocuklar ve kadın hükümlüler için oluşturulan alanları inceledi. Ziyarette çocuk parkı, şelale, yeşil yaşam bölümleri ve kümes gibi sosyal alanların rehabilitasyon sürecine katkı amacıyla tasarlandığını gözlemledi ve projede emeği geçenleri tebrik etti. Yücel ayrıca, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'ı uluslararası başarıdan dolayı kutladı.

