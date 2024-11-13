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Siyah Bere Dizisi Çekimlerine Start Verdi: TRT'nin Yeni Projesi

TRT'nin dijital platformu tabii, yeni dizisi 'Siyah Bere'nin çekimlerine başladı. Türk askerinin cesaretini anlatıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:50
Siyah Bere Dizisi Çekimlerine Start Verdi: TRT'nin Yeni Projesi

Yeni Dizi 'Siyah Bere' İçin Çekimler Başladı

TRT'nin dijital platformu tabii, merakla beklenen orijinal dizisi 'Siyah Bere''nin çekimlerine start verdi. TRT'den yapılan açıklamaya göre, "İzlediğine Değsin" sloganıyla yeni sezonuna hazırlanan tabii, bu yapım ile birlikte orijinal projelerine bir yenisini daha ekliyor.

Dizinin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

'Siyah Bere', Türk askerinin cesaretini, savaşçı ruhunu ve zorlu koşullara rağmen kaybetmedikleri insani yönleri ele alıyor. Tehlikeli bir göreve atılan dört cesur tankçının zorlu ve duygusal yolculuğunu anlatan bu yapım, yakında tabii ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin başrollerini İlhan Şen ve Özge Gürel paylaşıyor. Tank komutanı Volkan karakterine İlhan Şen, psikolog Nilgün karakterine ise Özge Gürel hayat veriyor. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda Saygın Soysal, Erkan Sever, Doğukan Polat, Osman Albayrak, Seyit Nizam Yılmaz, Açelya Devrim Yılhan ve Yiğit Yalkın gibi isimler yer alıyor.

Yaratıcı Kadrosu ve Özel Kullanılan Ekipmanlar

Dizinin senaryosu, tabii orijinal dizisi 'Hür''ü de yazan Barış Erdoğan tarafından kaleme alındı. Yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın oturuyor. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pek çok operasyonunda görev alan 40 adet M60T tankı da dizide kullanılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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