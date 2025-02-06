Siyasi Parti Liderlerinden 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yıl Dönümü Mesajları

Siyasi Parti Liderlerinden Tazeliğini Koruyan Mesajlar

Siyasi parti liderleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 2'nci yıl dönümünde, sosyal medya hesaplarından anlamlı mesajlar yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Mesajı

Müsavat Dervişoğlu, depremlerin üzerinden iki yıl geçtiğini, acıların hala taze olduğunu vurgulayarak, "Ne kaybettiklerimizi ne de bu afet kadar büyük yönetim felaketini asla unutmayacağız. İhmallerin, umursamazlıkların, tutulmayan sözlerin peşini bırakmayacağız. Depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve selamet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Fatih Erbakan ise, "6 Şubat gecesi yaşadığımız acıyı hala yüreğimizde taşıyoruz. Kaybettiğimiz canları bir kez daha rahmetle anıyor, milletimize sabır ve metanet diliyoruz." mesajını paylaştı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

Mustafa Destici, depremlerin 2. yılı vesilesiyle kelimelerini şu şekilde şekillendirdi: "Felaketten etkilenen herkesin kardeşimiz, yıkılan her binanın evimiz; hayatını kaybeden, yaralanan, yakınlarını kaybeden her vatandaşımızın kendi ailemizin bir ferdi olduğu duygusuyla... Yaşanan ve etkileri hala devam eden zorlukları birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Cenab-ı Allah'ın benzer felaketlerden milletimizi ve tüm insanları korumasını niyaz ediyorum."

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

Önder Aksakal, personelinden bu sözlerle mesajına yön verdi: "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen, 6 Şubat 2023'te yaşanan yüzyılın felaketi olarak tanımlanan depremde hayatını kaybeden yaklaşık 54 bin vatandaşımızı rahmetle anıyoruz. Bu acı felaketin 2. yılında kaybettiklerimizin hüznü yüreğimizde, geride kalanların yaralarını sarmak için dayanışma ruhumuz ilk günkü gibi güçlü."