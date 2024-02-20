Siyasi Partilerin aday listesini teslim etmek için son gün

Yerel Seçimler için seçmenlerin hangi yerde ve hangi sandıkta oy kullanacağı belli oldu. Seçmen bilgi kağıtları 29 Şubat'tan itibaren basılmaya ve dağıtılmaya başlanacak. 24 Mart'ta ise seçmen bilgi kağıtlarının tüm seçmenlere ulaştırılması planlanıyor.

Yerel Seçimler için siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi ve il genel meclisi üyesi aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına teslim edecek. Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkanı aday listelerini il seçim kurullarına gönderecek.

Yerel Seçimler için bağımsız adaylar, bugün saat 17.00'ye kadar başvurularını tamamlamak zorunda. Siyasi partiler ise aday listelerindeki eksikleri 22 Şubat'a kadar gidermek için süre alacak. 23 Şubat'ta geçici aday listeleri ilan edilecek ve listelere itirazlar başlayacak. 3 Mart'ta kesin aday listeleri duyurulacak. Aynı gün birleşik oy pusulalarının basımına ve ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanacak.

Yerel Seçimler için propaganda serbestliği ve seçim yasaklarının başlangıcı 21 Mart 2024 Perşembe sabahıdır. 28 Mart'ta tutuklu ve taksirli suçlardan ceza alan seçmenlerin listeleri belirlenecek. Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de bitecek. 31 Mart'ta seçmenler oy kullanacak.