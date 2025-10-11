Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Škoda'nın Ekim kampanyası; %2,49 faizli 1.000.000 TL kredi, ÖTV avantajları ve 380.000 TL'ye varan indirimlerle sıfır araç alımını cazip hale getiriyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 14:40
Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Škoda'dan Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta Büyük Fırsatlar

Özellikle sonbahar döneminde araç piyasasındaki hareketlilik artarken, markalar kampanyalarını resmi web adresleri üzerinden güncelliyor. Škoda, Ekim ayına özel açıkladığı kampanya paketleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Düşük faizli kredi imkanları, ÖTV avantajları ve nakit alımlardaki özel indirimler ile Ekim ayını güçlü satış rakamlarıyla kapatmayı hedefliyor.

1 Milyon TL'ye %2,49 Faiz Fırsatı

Markanın amiral gemisi Superb, D segmentinin yıldızı Octavia ve heybetli SUV modeli Kodiaq için geçerli kampanyada, tüzel müşteriler 1.000.000 TL'ye kadar krediyi, 12 ay vade ve piyasa koşullarının oldukça altında kalan %2,49 faiz oranıyla kullanabilecek. Bu adım, araç parkurunu yenilemek veya genişletmek isteyen işletmeler için maliyet avantajı sunuyor.

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Karoq'ta 380.000 TL'ye Varan Dev İndirim

SUV segmentinde iddiasını güçlendiren Škoda, C-SUV oyuncusu Karoq için Ekim ayına özel 380.000 TL'ye varan tarihi bir indirim sunuyor. Kampanya, zengin donanımlı Prestige ve sportif tasarımlı Sportline versiyonlarını kapsıyor.

Kamiq, Fabia ve Scala'da Özel Fiyatlar

Markanın kompakt SUV modeli Kamiq, ÖTV avantajı ile 1.699.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. B segmentinin popüler temsilcisi Fabia ise fonksiyonelliği ve modern tasarımıyla ÖTV avantajı kapsamında 1.649.200 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Daha sportif ve dinamik bir hatchback arayanlar için Scala ise Monte Carlo donanımıyla 2.057.100 TL'den başlayan fiyat seçenekleriyle alıcılarını bekliyor.

