Sky News, İsrail'in Hind Receb'in Ölümüyle İlgili İddialarını Çürüttü

Sky News'in Araştırması

İngiliz haber kanalı Sky News, 6 yaşındaki Hind Receb ile birlikte 7 kişinin vurulmasıyla ilgili önemli bir araştırma yayımladı. Araştırma, İsrail ordusu tarafından yapılan "bölgede askeri personelimizin bulunmadığı" açıklamalarını çürüttü.

Olayın Detayları

28 Ocak sabahı saat 08.00'de, güvenli bölgeye gitmek isteyen 7 kişiyi taşımakta olan bir araç, sadece 10 dakika geçtikten sonra İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Araç, başlangıç noktasından yalnızca 350 metre uzakta vuruldu ve yardımseverler, güvenlik nedeniyle araca yaklaşamadı.

Tanıkların İfadeleri

Olay anında araçta bulunan 15 yaşındaki Layan, ailesine durumu bildirdi ve görüşme esnasında Hind, "Etrafımızdalar, yaklaşıyorlar." diyerek yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Ancak bu ses kaydı, top atışlarıyla kesildi.

Kızılay ve Ambulansın Durumu

Filistin Kızılayı yetkilileri, Hind'in yanı sıra sağlık personelinin durumunu öğrenmek üzere ambulans göndermek için İsrail ordusundan izin aldı. Ancak, ambulans yola çıkmadan vuruldu ve içindeki iki sağlık personeli hayatını kaybetti. Vurulmadan önce, sağlık personelinin son sözleri "Kız işte orada." oldu.

Uydu Görüntüleri ve İddiaların Çürütülmesi

Uydu görüntüleri, İsrail ordusu güçlerinin olay yerine birkaç yüz metre mesafede bulunduğunu gözler önüne serdi. Olay günü bölgede çok sayıda askeri aracın varlığı tespit edildi. İsrail ordusu daha sonra, olay günü bölgede askerlerinin bulunduğunu kabul eden bir açıklama yaptı.

Sonuç

Araştırma, Hind'i taşıyan aracın yüksek kalibreli mermilerle hedef alındığını ve araçta çok sayıda kurşun deliği bulunduğunu ortaya koydu. Sky News’in raporu, uluslararası toplumu derinden etkileyen bu trajik olayın gerçekliğini gün yüzüne çıkardı.