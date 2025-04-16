Slovakya Başbakanı Fico, AB'ye Rağmen Rusya'nın Zafer Günü Kutlamalarına Katılacak

Fico, Rusya Ziyaretinden Bahsetti

Slovakya Başbakanı Robert Fico, resmi ziyaret için bulunduğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin uyarılarına aldırmadan, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılma niyetini duyurdu.

Ortak Basın Toplantısı Gerçekleşti

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic tarafından resmi olarak karşılanan Fico, heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar hususunda farklı bakış açılarına sahip olduklarını belirtti.

Fico, Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaretle ilgili AB'nin uyarılarına kayıtsız kaldığını ve kimsenin kendisine müdahale edemeyeceğini aktardı. "Biz kimin bizi kurtardığını biliyoruz. Kurtuluşun doğudan geldiğini inkar edemeyiz" diyen Fico, bu konunun Slovakya’nın tarihsel hafızasında yer ettiğini ifade etti.

Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı ve İngiliz askerlerin mezarlarını ziyaret ettiğini de kaydeden Fico, saygı duruşunda bulunduğunu belirtti.

Yasa Dışı Göç ve İşbirliği Vurgusu

Yasa dışı göçü önemli bir sorun olarak tanımlayan Fico, bu problemin AB sınırları dışında çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, Slovak sınır polislerinin Hırvat sınırlarında görev alabileceğini ve teknik desteğe hazır olduklarını açıkladı.

Plenkovic, Ukrayna’nın Rusya'nın saldırılarının mağduru olduğunu belirterek, Fico’ya ülkesinin Ukrayna halkına yaptığı yardımları anlattı. Ayrıca, Rusya’nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Plenkovic, saldırganlığın cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti.

İki lider, başta enerji olmak üzere turizm, yasa dışı göç ve AB'deki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Slovakya Başbakanı Robert Fico (sağ 2), resmi ziyaret için bulunduğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic (sağda) ile görüştü. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, başkent Zagreb'e gelen Fico'yu resmi törenle karşıladı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico (sağ 2), resmi ziyaret için bulunduğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic (sağda) ile görüştü. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, başkent Zagreb'e gelen Fico'yu resmi törenle karşıladı.