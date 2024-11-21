Slovakya, Sırbistan'ın AB Üyeliğini Destekleyecek

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecine destek vereceklerini duyurdu. Fico, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkent Belgrad'da resmi ziyaret gerçekleştiren Fico, AB'nin Sırbistan'ın sınırlarını koruduğu için minnettar olması gerektiğini belirtti. Slovakya'nın, Sırbistan'ın AB üyelik müzakerelerini destekleyeceğini ifade eden Fico, 2004 yılında kendilerinin AB'ye katılımında yaşanan trajik hataları hatırlattı ve bu süreçte edindikleri deneyimlerin paylaşılmaya hazır olduğunu vurguladı.

Fico, "Enerji güvenliğimizi zayıflatan kararlar aldık. Baskı altında alınan bu tür kararların bir daha tekrar edilmeyeceğini biliyoruz," diyerek bu konudaki hassasiyetini dile getirdi. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gerilimin, bölgelerini etkilediğini ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise iki ülke arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliği olasılıklarını değerlendirdi. Barışa olan inancını dile getiren Vucic, "Alınan bazı kararlar savaşın alevlerini körüklüyor, biz bu durumdan rahatsızız. Barış istiyoruz ve bu politikamızı sürdürmeye devam edeceğiz," diye konuştu.

Ayrıca, Vucic, Novi Sad'daki tren kazasında 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayın ardından muhalefetten gelen destek protestolarına da değindi. Toplumdan gelen baskılara karşı direnme gerekliliğini vurgulayarak, kişisel olarak tehditlere boyun eğmeyeceğini bildirdi.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu kabul etti.