Slovenya'da İkinci Dünya Savaşı'na Ait Bomba Bulundu

Slovenya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Etkisiz Hale Getirildi

Slovenya'nın Nova Gorica kentindeki bir inşaat alanında tespit edilen 104 kilogram ağırlığındaki İkinci Dünya Savaşı'na ait bomba etkisiz hale getirildi.

Sivil Koruma Dairesinin Açıklamaları

Slovenya Sivil Koruma Dairesi'nden Srecko Sestan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nova Gorica'da daha önce benzer şekilde 7 bombanın daha bulunduğunu belirterek, "Umarım bu sonuncudur" ifadesini kullandı.

5 Bin Kişi Tahliye Edildi

Bombanın etkisiz hale getirilmesi işlemi sırasında hem Slovenya hem de İtalya tarafından toplamda 5 bin kişi tahliye edildi. İkinci Dünya Savaşı döneminde Nova Gorica'daki tren istasyonunun bombalandığı, savaş sırasında Slovenya'ya yaklaşık 60 bin bomba atıldığı tahmin ediliyor. Tarihçiler, bu bombalardan 6 bin'inin patlamadığını bildiriyor.