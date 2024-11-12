Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: İsrail, BM Kurumlarını Yok Etmeye Çalışıyor

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarını bilinçli ve açık bir şekilde yok etmeye çalıştığını ifade etti.

Fajon, Slovenya Radyo ve Televizyonu'na yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik silah ambargosu uygulanması gerektiğini savunan ilk isimlerden biri olduğunu belirtti.

Fajon, İsrail’in Filistin topraklarından ithalatını yasaklama olasılıklarını değerlendirdiklerini belirterek, "İsrail'in, başta BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) olmak üzere BM kurumlarını bilinçli ve açık bir şekilde yok etmeye çalıştığı açıktır." dedi.

Fajon, aynı söylemleri aylardır tekrar ettiğine dikkat çekerek, "İsrail'in sivilleri öldürerek uluslararası hukuku çiğnediğini sürekli söylüyorum. Gazze'de 41 binden fazla sivil öldürüldü. Gazze, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kayıpların yaşandığı en karanlık yer." ifadelerini kullandı.

Çifte standardın kabul edilemeyeceğini vurgulayan Fajon, "Slovenya en başından beri aynı tutumu sergilediği için saygı gören bir ülke. Söylediklerimizin arkasındayız ve bağlıyız. İsrail'in Lübnan'a saldırılarını da en başından beri kınıyoruz." diye konuştu.

Bakan Fajon, Lübnan'a maddi yardım gönderdiklerini ve daha fazlası için Lübnanlı mevkidaşıyla sürekli iletişim halinde olduklarını dile getirdi. Ateşkesin sağlanmasının herkese öncelikli olması gerektiğini vurgulayan Fajon, "Ateşkesin gerçekleşeceğine dair her zaman iyimser olmak isterim. Barış anahtar kelime olmalı. Çatışmalar daha fazla yayılırsa büyük sorunlar bizi bekliyor." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.