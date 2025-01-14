Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Türkiye, Bizim İçin Önemli Bir Ortak

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Türkiye'nin ülkesinin stratejik bir ortağı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:04
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Türkiye, Bizim İçin Önemli Bir Ortak

Slovenya'nın Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, Türkiye'nin ülkesi için son derece önemli bir ortak olduğunu vurguladı. Fajon, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ve İş Forumu'na katıldı.

Forumda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Slovenya Spirit Kamu Ajansı Direktörü Rok Capl ve DEİK Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Adnan Sezgin gibi önemli isimler de yer aldı.

Fajon, konuşmasında, "İki ülke 2011'de stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Türkiye, Slovenya için son derece önemli bir ortak" ifadelerini kullandı. Geçen yıl Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Slovenya'yı ziyaret ettiğine ve üç yıl için bir işbirliği eylem planı imzalandığına dikkat çekti.

Fajon, Slovenya'da iki önemli Türk şirketinin mevcut durumda iki büyük altyapı projesi yürütmekte olduğunu belirtti. Ayrıca, kısa süre içinde iki ülke arasında fayda sağlayacak sosyal bir anlaşmanın yanı sıra üçüncü piyasalarda işbirliği için bir mutabakat zaptı imzalama planlarının olduğunu ifade etti.

Fajon, Türkiye'deki temaslarında yatırım ve iş alanında yakınlaşmayı sağlamak adına kritik konuların ele alındığını aktararak, Türk vatandaşlarını Slovenya’yı ziyaret etmeye davet etti. Bugün, Karma Ekonomik Komisyonun 9. Protokolü’nün imzalanmasıyla birlikte, Slovenyalı birçok şirketin katıldığı bir heyetin Türkiye'deki ikinci ziyaretinin gerçekleştirildiğini de dile getirdi.

Bakan Fajon, Ticaret Odaları arasındaki iyi diyaloğun güçlenmeye devam edeceğini ve bu çabalar için katkı sağlayan herkese teşekkür etti. İki ülkenin gelecekte işbirlikleri için yüksek potansiyele sahip olduğuna da değindi.

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