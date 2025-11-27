SMA Tip 2'li Aydem, Dubai'den sonra Ankara'da tedaviye devam ediyor

SMA Tip 2'li Aydem'in tedavisinde yeni aşama

Bilecik'te yaşayan 2 yaşındaki Aydem Emine Dürük, SMA Tip 2 teşhisinin ardından tedavi sürecinde önemli bir adım daha attı. Dubai'de üç ay süren tedavi programından olumlu yanıt alan minik Aydem, yurda dönüşünün ardından tedavinin ikinci aşaması için Ankara'ya yönlendirildi.

1 milyon 900 bin dolarlık kampanya ve şehir dayanışması

Serkan ve Fatma Dürük çiftinin kızları Aydem için, hastalığın tespiti sonrası 2023 yılında valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Aliye Ayaz öncülüğünde yürütülen kampanyada kent genelinde toplanan destekle 1 milyon 900 bin dolar bir araya getirildi ve Aydem'in tedavi süreci için gerekli adımlar atıldı.

Dubai tedavisi sonrası Ankara'da ikinci dönem

Üç aylık Dubai tedavi programının olumlu yanıt vermesinin ardından Aydem, 30 Kasım'da yurda döndü. Tedavi sürecinin ikinci aşamasının Ankara'da yapılması planlanıyor ve bu bölümün 6 ile 8 ay arasında sürmesi bekleniyor.

Şehrin seferber olduğu kampanya ve yürütülen tedavi süreçleri, Aydem'in sağlık yolculuğunda kritik bir rol oynuyor. Aile ve yetkililer, ikinci aşama tedavinin sonuçlarını yakından takip ediyor.

