SMDK: Suriye'de Ulusal Uzlaşı ile Vatan İnşası Süreci Başlayacak

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ülkenin yeniden inşası için gereken kapsamlı ulusal uzlaşının, ayrım yapılmaksızın Suriye halkının tüm kesimlerinin katılımıyla sağlanacağını duyurdu.

SMDK'nın yaptığı yazılı açıklamada, SMDK Üyesi Ahmed Bakkora'nın başkent Şam'da, Suriye halkının farklı kesimlerini temsil eden dini liderler ve kanaat önderleriyle, Beşşar Esed rejimi dönemindeki yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye halkının bütün kesimleriyle toplumsal uyum ve iç barış inşasına katkı sağlamak amacıyla yoğun görüşmeler yapıldığı ifade edildi. Bakkora'nın Şam'da, Ermeni Katolik Patriği George Asaduryan ve Monsenyör George Bahi ile bir araya gelerek Şam Kilise İzci Heyeti ile koordinasyon sağladığı kaydedildi.

Görüşmede, Hristiyan topluluğun Suriye’nin inşasındaki rolü ve Suriyeli tüm kesimlerin haklarının korunmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, devletteki mevcut boşluğun Suriye halkının tüm kesimleriyle doldurulmasının önemine değinildi.

Bakkora, Şam'daki görüşmelerinde, "Ülkenin içinden geçtiği süreç çok hassas. SMDK, olumsuz girişimleri engellemek için geçiş sürecini dikkatlice yönetmektedir." dedi. Suriye halkının elde ettiği zaferin kaybedilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Bakkora, "SMDK, tüm Suriyelilerin hedefi olan demokratik sivil devleti kurmak için gereken her şeyi yapıyor. Tüm Suriyelilerin barış içinde, onurlu ve istikrarlı bir yaşamaya ihtiyacı var. Kapsamlı ulusal uzlaşı, Suriye halkının tüm bileşenlerinin vatanı inşa sürecine katılmasıyla mümkün olacaktır." şeklinde konuştu.

Bakkora, Suriye halkı arasında güvenin yeniden tesis edilmesi için atılacak temel adımlar arasında suç işleyenlerin adalete teslim edilmesi gerektiğine işaret ederek, ülkede değişimin ulusal bir proje olduğunu ve Suriye halkının tüm kesimlerinin bu projenin birer parçası olması gerektiğini vurguladı.