Smotrich: Mısır ve Katar’ın Ateşkes Teklifi İsrail’i Yenilgiyi Getirebilir

Smotrich: Yeni teklif İsrail için "yenilgi" riski taşıyor

İsrailin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır ve Katar tarafından Gazze'de gündeme getirilen ateşkes ve esir takası önerisini sert sözlerle eleştirdi. Smotrich, teklifi "ülkesinin yenilgisine yol açabilecek kısmi bir anlaşma" olarak nitelendirdi.

Smotrich, açıklamasını "ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından" yaparken, teklifin içeriğine ilişkin itirazını şu ifadelerle dile getirdi: "Esirlerin yarısının serbest bırakılmasını sağlayacak ve savaşta yenilgiye yol açabilecek kısmi bir anlaşma için kesinlikle yarı yolda durmayacağız."

Smotrich'in gerekçesi ve çağrısı

Smotrich, Hamas'ın içinde bulunduğu baskıya dikkat çekerek, "Hamas, Gazze'nin işgal edilmesi tehdidi nedeniyle büyük baskı altında ve Gazze işgal edilirse biteceğinin farkında. Bu nedenle bir can simidi istiyor." iddiasında bulundu. Bakan, kısmi anlaşmaya boyun eğilmemesi çağrısı yaparak, teslim olmadan yollarına devam etmeleri ve tek seferde tüm esirleri kurtarmaları gerektiğini savundu.

Koalisyon içinde gerilim

Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasındaki ortak tutum dikkat çekiyor. İkilinin, Hamas'la bir anlaşma yapılması ve Gazze Şeridi'nin işgal edilmemesi durumunda koalisyondan çekilerek hükümeti devirmekle tehdit ettiği bildirildi.

Hamas ve arabulucuların açıklamaları

Hamas, Mısır ve Katar tarafından sunulan yeni ateşkes ve esir takası önerisini kabul ettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan bir siyasi kaynak, "Esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını almış olmasına rağmen Tel Aviv'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını" belirtti.

İşgal kararı ve hükümetin hedefleri

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos tarihinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik plana onay verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox Newse verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Basında yer alan haberlere göre işgal planı aşamalı olarak uygulanacak; ilk olarak Gazze kentinde başlayacak saldırıların daha sonra orta kesimde bulunan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanması öngörülüyor.

