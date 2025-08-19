DOLAR
40,88 -0,02%
EURO
47,67 0,04%
ALTIN
4.382,34 -0,04%
BITCOIN
4.756.533,92 -0,07%

Smotrich: Mısır ve Katar’ın Ateşkes Teklifi İsrail’i Yenilgiyi Getirebilir

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır ve Katar’ın Gazze için sunduğu ateşkes ve esir takası önerisini 'ülkesinin yenilgisine yol açabilecek' kısmi anlaşma olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 01:06
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 01:06
Smotrich: Mısır ve Katar’ın Ateşkes Teklifi İsrail’i Yenilgiyi Getirebilir

Smotrich: Yeni teklif İsrail için "yenilgi" riski taşıyor

İsrailin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır ve Katar tarafından Gazze'de gündeme getirilen ateşkes ve esir takası önerisini sert sözlerle eleştirdi. Smotrich, teklifi "ülkesinin yenilgisine yol açabilecek kısmi bir anlaşma" olarak nitelendirdi.

Smotrich, açıklamasını "ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından" yaparken, teklifin içeriğine ilişkin itirazını şu ifadelerle dile getirdi: "Esirlerin yarısının serbest bırakılmasını sağlayacak ve savaşta yenilgiye yol açabilecek kısmi bir anlaşma için kesinlikle yarı yolda durmayacağız."

Smotrich'in gerekçesi ve çağrısı

Smotrich, Hamas'ın içinde bulunduğu baskıya dikkat çekerek, "Hamas, Gazze'nin işgal edilmesi tehdidi nedeniyle büyük baskı altında ve Gazze işgal edilirse biteceğinin farkında. Bu nedenle bir can simidi istiyor." iddiasında bulundu. Bakan, kısmi anlaşmaya boyun eğilmemesi çağrısı yaparak, teslim olmadan yollarına devam etmeleri ve tek seferde tüm esirleri kurtarmaları gerektiğini savundu.

Koalisyon içinde gerilim

Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasındaki ortak tutum dikkat çekiyor. İkilinin, Hamas'la bir anlaşma yapılması ve Gazze Şeridi'nin işgal edilmemesi durumunda koalisyondan çekilerek hükümeti devirmekle tehdit ettiği bildirildi.

Hamas ve arabulucuların açıklamaları

Hamas, Mısır ve Katar tarafından sunulan yeni ateşkes ve esir takası önerisini kabul ettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan bir siyasi kaynak, "Esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını almış olmasına rağmen Tel Aviv'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını" belirtti.

İşgal kararı ve hükümetin hedefleri

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos tarihinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik plana onay verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox Newse verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Basında yer alan haberlere göre işgal planı aşamalı olarak uygulanacak; ilk olarak Gazze kentinde başlayacak saldırıların daha sonra orta kesimde bulunan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanması öngörülüyor.

Önemli: Haberde yer alan özel isimler, tarihler ve sayısal veriler korunmuştur.

İLGİLİ HABERLER

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 6 Saat Süren Ameliyatla Kanserli Tiroit ve Yanlış Yerleşimli Paratiroit Bezinden Kurtuldu
2
Özgür Özel'den Aydın Mitinginde Özlem Çerçioğlu Tepkisi: Seçimi Yenileyelim
3
Küçükçekmece'de Motosikletli Silahlı Saldırı: Bir Kişi Bacağından Yaralandı
4
Meloni: Rusya-Ukrayna Savaşında Barış ve Adalet İçin Birlik Gerek
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
İstanbul'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne İddianame: 105 Şüpheliye Suçlama

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri