Smotrich'ten BM Kararına Tepki: İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Çağrısı

BM'nin "İki Devletli Çözüm" kararı sonrası sert tepki

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun dün kabul ettiği Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ne karşı çıkarak, Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini savundu.

Smotrich, tepkisini ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karar hakkındaki açıklamasını alıntılayarak dile getirdi.

Aşırı sağcı bakan, İsrail'e yönelik bir diplomatik saldırı gerçekleştirildiğini iddia ederek, bu saldırı karşısında sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Smotrich, Fransa ve diğer ülkelerin İsrail'e hakaret ettiğini öne sürüp, bağımsız Filistin Devleti kurma girişimlerine karşı işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini savundu.

BM oylaması ve tasarının içeriği

BM Genel Kurulu, New York Bildirgesi'ni 142 "evet" oyuyla kabul etti. Tasarıya ABD'nin de aralarında olduğu 10 ülke "hayır" oyu verirken, 12 ülke çekimser kaldı.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.