Sobral'de Okul Saldırısı: Ceará'da 2 Genç Hayatını Kaybetti

Ceara'nın Sobral kentinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 2 genç öldü, 3 kişi yaralandı; olay yerinde uyuşturucu ve paketleme malzemeleri bulundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:44
Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Ceará eyaletinin Sobral kentinde bir okul yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 genç yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Olayın Detayları

Eyalet yetkililerinin açıklamasına göre, kimliği belirsiz şüpheliler kaldırımdan otoparka doğru ateş açtı. İlk belirlemelere göre olayda iki genç hayatını kaybetti, yaralananlar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede uyuşturucu madde, hassas terazi ve paketleme malzemeleri bulunduğu bildirildi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında henüz açıklama yapmadı.

Soruşturma

Sobral yetkilileri, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Soruşturma kapsamında olay yerindeki delillerin incelendiği ve yeni bilgilerin takip edildiği aktarıldı.

