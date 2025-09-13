Sofya'da Avro Karşıtı Büyük Protesto: Vızrajdane Binleri Sokağa Çıkardı

Sofya'da Avro Karşıtı Gösteri: Binlerce Kişi Merkez Bankası Önünde Toplandı

Vızrajdane lideri Kostadinov hükümete istifa çağrısı yaptı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, ülkenin 2026 başında avroya geçiş kararına karşı geniş katılımlı bir protesto düzenlendi. Gösteriyi düzenleyen Avrupa Birliği karşıtı ve Rusya yanlısı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi çağrısına binlerce kişi yanıt verdi.

Protestoya katılanlar, üzerinde 'Bulgar Levasını koruyalım', 'Avroya hayır' ve 'Hükümet istifasını versin' yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler Bulgaristan Merkez Bankası önünde toplandı.

Vızrajdane lideri Kostadin Kostadinov, konuşmasında parlamentonun levadan avroya geçiş kararını referanduma sunma talebini reddettiğini hatırlatarak hükümetin istifasını istedi. Kostadinov, Avro Bölgesi'nin ekonomik tablosuna işaret ederek 'Mesaj tek: İstifa. Bu hükümetin istifası, Bulgaristan'ı ve Bulgar levasını korumak içindir.' dedi.

Kostadinov ayrıca, 'Fransa, Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi, teknik olarak iflas etmiş durumda. Almanya'da durgunluk yaşanıyor, İtalya'da ise aynı anda hem durgunluk hem de enflasyon var. Avro Bölgesi'nin birinci, ikinci ve üçüncü büyük ekonomileri şu anda gözlerimizin önünde çöküyor. Titanik'e biniyoruz.' sözleriyle ekonomik endişelerini dile getirdi.

Lider, 18 Eylül'de yeni bir protesto düzenleneceğini belirterek, 'Protesto, hükümetin düşürülmesi içindir. Hükümet gitmelidir. Bizim söyleyeceğimiz budur ve bu protesto sürecin sadece başlangıcıdır.' diye konuştu.

Polis ve jandarma güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken gösteri, şehir merkezinde yapılan yürüyüşle sona erdi.

