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Sofya'da Tarihi-Kültürel Eserler Sergilendi: 'Harikaların Diplomasisi'

Sofya'da düzenlenen 'Harikaların Diplomasisi' sergisi, Türkiye ve Bulgaristan'ın tarihi eserlerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 23:58
Sofya'da Tarihi-Kültürel Eserler Sergilendi: 'Harikaların Diplomasisi'

Sofya'da 'Harikaların Diplomasisi' Sergisi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da, Türkiye ile Bulgaristan'ın en eski tarihi-kültürel eserlerini tanıtan “Harikaların Diplomasisi” fotoğraf sergisi gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği ve Bulgaristan Kültürel Miras Derneği işbirliğiyle bir otelde düzenlendi.

Büyükelçilerin ve Resmi Temsilcilerin Katılımı

Etkinlikte, büyükelçiler, milletvekilleri, belediye başkanları, bilim insanları, üniversite temsilcileri, turizm sektörü çalışanları, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileri bir araya geldi. Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, açılış konuşmasında “Bu akşam, ortak tarihimizin en eski köklerine odaklanacağız.” ifadesini kullandı.

Kültürel Turizm Üzerine Vurgu

Uyanık, kültürel turizmin önemine dikkat çekerek, geçen yıl 3 milyondan fazla Bulgaristan vatandaşı Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve 2,3 milyon Türk vatandaşının Bulgaristan’a geldiğini belirtti. “Bu rakamlar, artan bağları ve dostluğu gösteriyor. Bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz.” dedi.

Arkeolojik Keşifler ve Kültürel Diplomasi

Kültürel Miras Derneği Başkanı Slavka Bozukova ise, Mevlana Celaleddin Rumi’nin “Harabelerde hazine umudu vardır” sözünü hatırlatarak son yıllarda yapılan arkeolojik kazıların dünya hazinelerini ortaya çıkardığını ifade etti. Bozukova, “Her iki ülkede yapılan kazılar, Avrupa'nın yerleşim sürecinin izlerini ortaya çıkardı.” dedi.

Ortak Kültürel Değerler

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Grozdan Karacov, etkinliğin ortak değerler etrafında birleşmeyi sağladığını vurguladı. Bulgaristan Kültür Bakanı Mariyan Baçev ise kültürün insanlar arasındaki köprüleri kurduğuna dair açıklamalar yaptı.

Akademik Sunumlar ve Folklor Gösterileri

Etkinlikte, Bulgaristan Bilimler Akademisi'nden Prof. Vassil Nikolov ve Doçent Hristo Popov ile İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Necmi Karul, arkeolojik çalışmalarla ilgili önemli keşifleri tanıttı. Prof. Karul, Türkiye’nin Şanlıurfa ilindeki Göbeklitepe ve Karahantepe kazı alanlarını kapsayan “Taş Tepeler” projesine dair bilgiler paylaştı.

Ebru Sanatı ve Folklor Gösterileri

Programın devamında Türk ve Bulgar folklor grupları, dans ve şarkılarıyla sahne aldı. Ayrıca, sergi salonu girişinde konuklar için ilgiyle karşılanan bir ebru sanatı tanıtımı gerçekleştirildi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da düzenlenen “Harikaların Diplomasisi” fotoğraf sergisinde...

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da düzenlenen “Harikaların Diplomasisi” fotoğraf sergisinde Bulgaristan ile Türkiye’nin en eski tarihi-kültürel eserlerinin tanıtımı yapıldı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da düzenlenen “Harikaların Diplomasisi” fotoğraf sergisinde...

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da düzenlenen “Harikaların Diplomasisi” fotoğraf sergisinde Bulgaristan ile Türkiye’nin en eski tarihi-kültürel eserlerinin tanıtımı yapıldı.

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