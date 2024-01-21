Soğuk Hava Dalgası Ülkeyi Etkisi Altına Alıyor! 2-3-4 Gün Değil Tam 1 Hafta Donacağız

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, 1 hafta boyunca soğuk havanın devam edeceğini duyurdu

Soğuk Hava Dalgası Ülkeyi Etkisi Altına Alıyor! 2-3-4 Gün Değil Tam 1 Hafta Donacağız
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Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, paylaşım platformu X’ten yaptığı açıklamada, bugün Pazar günü yağışın Marmara’dan ayrıldığını, ülke genelinde kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur, diğer yerlerde kar yağışının görüleceğini belirtti. Şen, sıcaklıkların da azalmaya devam ettiğini, 1 hafta boyunca soğuk havanın etkili olacağını söyledi.

Yağışlı hava yarın doğuya kayacak

Şen, yağışlı havanın yarın doğuya kayacağını, batıda 2-3 gün yağış görülmeyeceğini ifade etti. Şen, sıcaklıkların da yükselmeyeceğini, soğuk havanın ülke genelinde hissedileceğini kaydetti. Şen, bugün Pazar günü İstanbul’da yağış olmadığını, sıcaklığın 7 derece olduğunu, İzmir’de yağmurlu ve 11 derece, Antalya’da yağmurlu ve 17 derece, Ankara’da yükseklerde kar yağışlı ve 5 derece, Trabzon’da kuvvetli yağmurlu ve 13 derece olduğunu aktardı.

hava-durumu

Soğuk hava nasıl oluşur?

Soğuk hava, atmosferdeki basınç farklılıkları nedeniyle kutuplardan gelen soğuk hava kütlelerinin, ılıman bölgelere doğru hareket etmesiyle oluşur. Soğuk hava kütleleri, yüksek basınçlı alanlardan alçak basınçlı alanlara doğru akar.

Soğuk hava sağlığa nasıl etki eder?

Soğuk hava, vücudun ısı dengesini bozarak, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Soğuk hava, solunum yolu enfeksiyonları, grip, nezle, bronşit, astım, kalp krizi, felç, romatizma, eklem ağrıları gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Soğuk havada nasıl korunulur?

Soğuk havada korunmak için, kat kat giyinmek, baş, boyun, kulak, el ve ayak gibi vücudun soğuğa en duyarlı bölgelerini korumak, sıcak içecekler tüketmek, bol su içmek, C vitamini, probiyotik ve omega-3 gibi bağışıklık sistemini güçlendiren besinler almak, egzersiz yapmak, kalorifer ve soba gibi ısıtıcıların bakımını yapmak, evde hava sirkülasyonunu sağlamak, kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmak, kronik hastalığı olanların doktor kontrolünde olmak önemlidir.

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