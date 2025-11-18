Soğuk Hava Kalbi Zorluyor: Dr. Erhan Yazıcı Uyardı

Soğuk Hava Kalp ve Tansiyon İçin Risk Oluşturuyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı, hava sıcaklıklarının hızla düşmesinin özellikle kalp ve tansiyon hastaları için önemli sağlık riskleri doğurduğunu belirtti. Dr. Yazıcı, soğuk havalarda damarların büzüşmesine bağlı olarak kalbin daha fazla çalışmak zorunda kaldığını, bunun ise kalp krizi ve tansiyon yüksekliği gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

"Damarlar büzüşüyor, kalbin yükü artıyor"

Dr. Yazıcı, soğuk hava ile temas eden vücudun ısı kaybını azaltmak için damarlarını daralttığını söyleyerek, "Sıcaklık düştüğünde damarlar büzüşür ve kan basıncı yükselir. Bu da kalbin daha yüksek bir basınca karşı çalışmasına neden olur. Kalp hastalığı olan kişilerde bu durum göğüs ağrısı, ritim bozuklukları ya da kalp krizi riskini artırabilir" dedi.

Sabah saatlerine dikkat

Uzman, özellikle sabah saatlerinde soğuk havaya ani çıkışların kalp üzerinde ekstra stres oluşturduğunu ve bu saatlerde hastaların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

"Tansiyon hastalarında ani oynama riski var"

Dr. Yazıcı, soğuk havanın tansiyonu doğrudan etkilediğini belirterek, "Soğuk hava tansiyonda ani yükselmelere yol açabilir. Hipertansiyon hastalarının bu dönemde ilaçlarını aksatmaması, rutin ölçümlerini sıklaştırması ve kendilerini zorlayacak fiziksel aktivitelerden kaçınması önemlidir" şeklinde konuştu.

Dışarı çıkarken alınacak önlemler

Soğuk havalarda alınabilecek basit önlemlerin kalp üzerindeki yükü azaltacağını ifade eden Dr. Yazıcı, şu tedbirleri önerdi: kat kat giyinmek, ağız ve burunu kapatacak bir atkı kullanmak, soğuk havayı direkt solumamaya özen göstermek, şiddetli rüzgâr ve düşük sıcaklıklarda mümkün olduğunca dışarı çıkmaktan kaçınmak, ağır egzersizleri kapalı ve sıcak ortamlarda yapmak ve bol su tüketmek. Dr. Yazıcı, kış aylarında susuzluk hissi azalsa bile vücudun sıvı ihtiyacının devam ettiğini hatırlattı.

Uyarılar: Göğüs ağrısı ve nefes darlığında vakit kaybetmeyin

Kış aylarında kalple ilgili şikâyetlerin arttığını belirten Dr. Yazıcı, "Herhangi bir göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi veya ani tansiyon yükselmesi durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Kontroller ihmal edilmemeli

Dr. Erhan Yazıcı son olarak, kalp hastalarının kış aylarında da düzenli kontrollerini aksatmaması gerektiğini belirterek, "Bu dönemde hastaların kontrollerini daha sık yapması, ilaç uyumuna dikkat etmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürmesi riskleri önemli ölçüde azaltır" dedi.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ KARDİYOLOJİ UZMANI DR. ERHAN YAZICI, SOĞUK HAVALARIN KALP KRİZİ VE TANSİYON YÜKSEKLİĞİ GİBİ CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLECEĞİNİ BELİRTTİ.