Soğuk Savaş sunucusu Soydemir ve konuk Akgündüz'e 4,5 yıl hapis istemi

Sosyal medyada yayımlanan "Soğuk Savaş" videosu sonrası Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında 4,5'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:13
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medyada yayımlanan "Soğuk Savaş" programına ilişkin soruşturma sonucunda sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan 4,5'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirtildi.

İddianame ve deliller

İddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından hazırlanan video çözüm raporuna yer verildi. Soruşturma, programda Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı tespit edilmesi üzerine başlatıldı.

İddianamede yer alan ifadesinde şüpheli Enes Akgündüz'ün programın ana temasının gülmek ve güldürmek olduğunu belirttiği, kendisine sorulan soruda Hz. Muhammed'in hadisi olduğunu bilmediğini savunduğu aktarıldı. Akgündüz'ün ifadesi şöyle yer aldı: "Programa katıldığımda ilk kez böyle bir şeye dahil olduğum için çok heyecanlıydım ve stres altındaydım. Program boyunca çevremdekiler bana sakin kalmam yönünde telkinlerde bulundular. Ben muhafazakar bir ailede yetiştim. Ben de ailem gibi muhafazakar bir düşünceye sahip insan oldum. O anki heyecan durumuyla soruyu ve sorunun ne anlama geldiğini anlayamadım. Anlayamadığım için de bir cevap veremedim. Ben soruyu kesinlikle anlamadım. Anlamış olsam zaten tepki gösterir ve bu görüntülerin yayınlanmasına kesinlikle izin vermezdim. Karşı tarafın bana yöneltmiş olduğu soru karşısında bir cevap veremediğim için suçlu olmayı kabul etmiyorum."

Şüpheli Boğaç Soydemir ise ifadesinde "Bahsi geçen sözün bir hadis olduğu bilmiyordum, arkadaşlardan duydum. Normal söylenen bir söz olarak biliyordum. Hiçbir şekilde din hakkında ya da Peygamber efendimiz hakkında rencide edici bir şey söyleme niyetim yoktur." dedi.

Kamu düzeni ve dava süreci

İddianamede, videonun halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu vurgulandı. İçeriğin medya ve sosyal mecralarda paylaşılmasının ardından yazılı ve görsel tepkiler oluştuğu ve bunun kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike yarattığı değerlendirildi.

Şüpheliler hakkında 1,5 yıldan 4,5'ar yıla kadar hapis talep edilen iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Başsavcılık soruşturma kapsamında programı sunan ve konuk olan şahısların tutuklandığını bildirmişti.

Ne olmuştu?

Başsavcılığın başlattığı soruşturmada, sosyal platformlarda dolaşıma giren videoda "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" Hadis-i Şerif'i üzerinden Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici paylaşımlar yapıldığı tespit edilmişti. Bu kapsamda programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz tutuklanmıştı.

