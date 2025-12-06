Söğüt’te Aralık Meclis Toplantısı 2025: Gündem Maddeleri Karara Bağlandı

Söğüt Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Ferhat Durgut yönetiminde yapıldı; gündem maddeleri karara bağlandı, kararlar 15 gün içinde yayımlanacak.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:24
Söğüt’te Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Söğüt ilçesinde Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ferhat Durgut başkanlığında yapıldı. Toplantıda yer alan gündem maddeleri meclis üyelerinin görüşleriyle değerlendirilerek karara bağlandı.

Toplantı Detayları

Toplantı, Söğüt Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi ve 2025 yılının son meclis oturumu olarak kayda geçti. Aralık ayına ait gündem maddeleri tek tek ele alınarak ilgili kararlar alındı.

Belediye tarafından alınan tüm kararların, 15 gün içinde belediyenin resmi internet adresi üzerinden yayımlanacağı bildirildi.

Başkan Durgut’un Açıklaması

Başkan Ferhat Durgut, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2025 yılı boyunca ilçemizin gelişimi adına alınan tüm kararların hemşehrilerimize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyoruz".

