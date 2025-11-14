Söğüt'te Ev Yangını: Elektrik Arızası Şüphesi, İtfaiye Müdahalesi

Söğüt'te Metruk Binada Yangın

Olayın Detayları

Bilecik'in Söğüt ilçesinde dün gece, kimsenin olmadığı bir evde yangın çıktı. Olay, ilçeye bağlı Çaltı köyü Esirbükü mevkii'nde, Vedat Ç.'ye ait metruk bina'da meydana geldi.

Yangının elektrik arızası kaynaklı olduğu iddia ediliyor. Alevler kısa sürede evi sararken, ev sahibinin Eskişehir'de olması muhtemel bir faciayı önledi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

