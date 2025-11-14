Söğüt'te Ev Yangını: Elektrik Arızası Şüphesi, İtfaiye Müdahalesi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Çaltı köyü Esirbükü mevkiinde metruk binada dün gece çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:42
Söğüt'te Ev Yangını: Elektrik Arızası Şüphesi, İtfaiye Müdahalesi

Söğüt'te Metruk Binada Yangın

Olayın Detayları

Bilecik'in Söğüt ilçesinde dün gece, kimsenin olmadığı bir evde yangın çıktı. Olay, ilçeye bağlı Çaltı köyü Esirbükü mevkii'nde, Vedat Ç.'ye ait metruk bina'da meydana geldi.

Yangının elektrik arızası kaynaklı olduğu iddia ediliyor. Alevler kısa sürede evi sararken, ev sahibinin Eskişehir'de olması muhtemel bir faciayı önledi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

BİLECİK'TE METRUK BİNA YANGIN

BİLECİK'TE METRUK BİNA YANGIN

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
3
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
4
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
5
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
6
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
7
Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları