Söğüt: Yeni Üniversite Kampüsü Hereke'yi Hareketlendirecek

Esnaf ziyareti, yatırımlar ve kültürel miras vurgusu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yapımı devam eden yeni üniversite kampüsünün tamamlanmasıyla Hereke bölgesindeki hareketliliğin artacağını bildirdi.

Başkan Söğüt, Hereke’deki temasları kapsamında esnafı ziyaret etti, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Bölgede yürütülen ve planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulunan Söğüt, Hereke’nin tarihi ve kültürel dokusunu koruyan projelerle geliştiğini belirtti.

Hereke Kalesi, Halı Müzesi, Tarihi Dokuma Atölyesi ve Kaiser Wilhelm Köşkü gibi yapıların sadece Kocaeli’den değil, Türkiye’nin birçok noktasından ziyaretçi çektiğini vurgulayan Söğüt, bölgenin hem kültür hem de turizm açısından önemine dikkat çekti.

Hereke’nin aynı zamanda öğrenci yaşam merkezi kimliği taşıdığına işaret eden Söğüt, "Mevcut eğitim binalarına ek olarak yeni bir kampüs projesi hayata geçiyor. Binanın kaba inşaatı tamamlandı, iç tefrişat çalışmaları yapılacak. Kampüsün hizmete girmesiyle bölge daha da hareketli hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Hereke Polis Merkezini ziyaret eden Söğüt, emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

Ziyarette Yalova’da görev sırasında şehit olan polis memurları için taziyelerini ileterek, kamu düzeni için fedakarca çalışan güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

