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Söğütlük Millet Bahçesi Yakında Açılıyor: Edirne'ye Yeni Bir Cazibe

Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi, Avrupa'nın en güzel gezi alanlarından biri olarak yakında açılıyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 09:15
Söğütlük Millet Bahçesi Yakında Açılıyor: Edirne'ye Yeni Bir Cazibe

Söğütlük Millet Bahçesi Eşsiz Manzarasıyla Açılıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri kenarında bulunan Söğütlük Millet Bahçesinin, Avrupa'nın en güzel gezi ve mesire alanlarından biri haline geldiğini duyurdu. Vali Sezer, TOKİ Başkanlığı tarafından inşa edilen Millet Bahçesi'nin çevre düzenlemesinin tamamlandığını açıkladı.

Kesintisiz Doğa Keyfi

Vali Sezer, Millet Bahçesi'nin ormanlık alandaki kafeteryalar, çocuk oyun alanları ve sosyal alanları ile göz doldurduğunu belirtirken, "Meriç Nehri kenarı Millet Bahçesi oldu. Söğütlük Millet Bahçesi Avrupa'nın en güzel gezi alanlarından biri haline geldi. Meriç Nehri'ne küçük bir santral kurarak, oradaki suyu tutma işlemi gerçekleştirdik. Ayrıca, nehirde 2 kilometrelik kürek parkuru oluşturduk. Nehrin her iki tarafındaki seyir ve yürüyüş alanları tamamlandı ve genel temizlik çalışmaları sürüyor. Kısa zamanda açılışını gerçekleştireceğiz,” dedi.

Geniş Alan ve Modern Tesisler

Karaağaç Mahallesi yolundaki ormanlık alanda konumlanacak olan Söğütlük Millet Bahçesi, oturma alanları, sosyal donatılar, uzun mesafeli bisiklet yolları, spor sahaları, kütüphane, otopark ve piknik alanları ile donatılmıştır. Meriç Nehri'yle entegre planlanan bu yaklaşık 500 dönümlük alan, Edirne için yeni bir cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor.

Edirne'de, TOKİ tarafından Meriç Nehri'nin kıyısında yapılan Söğütlük Millet Bahçesi'nin inşasında...

Edirne'de, TOKİ tarafından Meriç Nehri'nin kıyısında yapılan Söğütlük Millet Bahçesi'nin inşasında sona gelindi. Karaağaç Mahallesi yolundaki ormanlık alanda yer alan Söğütlük Millet Bahçesi'nde oturma alanları, sosyal donatılar, uzun mesafeli bisiklet yolları, spor sahaları, kütüphane, otopark ve piknik alanları bulunuyor.

Edirne'de, TOKİ tarafından Meriç Nehri'nin kıyısında yapılan Söğütlük Millet Bahçesi'nin inşasında...

Edirne'de, TOKİ tarafından Meriç Nehri'nin kıyısında yapılan Söğütlük Millet Bahçesi'nin inşasında sona gelindi. Karaağaç Mahallesi yolundaki ormanlık alanda yer alan Söğütlük Millet Bahçesi'nde oturma alanları, sosyal donatılar, uzun mesafeli bisiklet yolları, spor sahaları, kütüphane, otopark ve piknik alanları bulunuyor.

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