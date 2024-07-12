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Sokak hayvanları için yeni düzenleme TBMM'de! İşte 17 maddelik kanun teklifi içeriği...

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Bu teklifle, sahipsiz hayvanlar arasında kuduz ve saldırgan davranışlar sergileyen köpekler için ötanazi uygulamasına olanak tanıyor.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 16:40
Sokak hayvanları için yeni düzenleme TBMM'de! İşte 17 maddelik kanun teklifi içeriği...

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin Meclis'e sunulduğunu duyurarak, “Farklı görüşler alındı, rapor haline getirildi ve Cumhurbaşkanımıza sunuldu. Yasa teklifimiz olgunlaşmış durumda. 17 maddelik yasa teklifimiz tarım komisyonunda ve sonrasında genel kurulda tamamlanacak” dedi.

Güler, mevcut 5199 sayılı kanunun, sokak hayvanlarının yerinden alınarak bakımevlerine kısırlaştırılmasını öngördüğünü, ancak bu uygulamanın yetersiz kaldığını vurguladı. Yeni düzenleme, hayvanların bulundukları yerden alınarak sağlıklı barınaklarda yaşatılmasını ve sahiplendirilme süreçlerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

SAĞLIK TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

“Hayvandan hayvana ve hayvandan insana geçebilen birçok parazit var. Özellikle insanların yürüyüş yaptığı alanlarda, sokak köpeklerinin dışkılarının toplum sağlığını tehdit eder hale gelmesi endişe verici” diyen Güler, bu durumun bazı hastalıklara yol açabileceğine dikkat çekti.

İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN YENİ TEDBİRLER

Yeni düzenlemeyle birlikte, insan sağlığını koruma öncelikli bir hedef olarak belirlendi. Güler, Tarım Bakanlığı ile iş birliği içinde sokak köpeklerinin toplanarak barınaklarda kaliteli yaşam alanları oluşturulmasını ve sahiplendirilmenin teşvik edileceğini söyledi. Ayrıca, barınaklarda ameliyathanelerin kurulacağına dair projelerin hayata geçirileceği de ifade edildi.

KUDUZ RİSKİNE KARŞI ÖTENAZİ HAKKI

Kanun teklifi, kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış veya rehabilite edilme imkanı kalmayan köpeklerin yaşamına ötenazi yoluyla son verme imkanını da içeriyor. Bu durum, hayvanların ve toplumun güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BELEDİYELERE HAPİS CEZASI GETİRİLECEK

Güler, kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yerel yönetimler için yaptırımların öngörüldüğünü belirtti. Bu kapsamda, mahalli idarelerdeki belediye başkanları, meclis üyeleri ve idari görevlilere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor.

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