Söke'de Akdeniz Meyve Sineği Artışı: Güllübahçe Yuvaca'da Uyarı

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Aydın’ın Söke ilçesinde, Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineği için kurulan izleme tuzaklarında yapılan sayımlar sonucunda bazı bölgelerde zararlı yoğunluğunda artış gözlemlendi. Özellikle Güllübahçe Mahallesi Yuvaca mevkii ön plana çıktı.

Kontroller sahada sürdü

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, portakal ve mandalina gibi meyve ağaçlarına yerleştirilen izleme tuzakları ile zeytin sineği tuzaklarını yerinde kontrol ederek zararlı popülasyonunu tespit amacıyla sayım yaptı. Yapılan incelemelerde zararlı yoğunlukları değerlendirilerek kayıt altına alındı.

Çiftçilere önlem çağrısı

Sayım sonucunda tespit edilen artışın ardından çiftçilere mücadele ve müdahale konusunda uyarılar yapıldı. Yetkililer, zararlıların üremesini önlemek için yere düşen meyvelerin toplanmasının önemini vurguladı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Akdeniz Meyve Sineği ve zeytin sineği tuzak kontrolleri yapılmış olup, Güllübahçe Yuvaca mevkiinde Akdeniz Meyve sineğinde artış gözlemlenmiş olup yere düşen meyvelerin toplanması önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TARIM KENTLERİNDEN OLAN AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE, AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ VE ZEYTİN SİNEĞİNE KARŞI YERLEŞTİRİLEN TUZAKLARDA SAYIM YAPILIRKEN, GÜLLÜBAHÇE MAHALLESİ'NDE ZARARLI POPÜLASYONUNDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ.