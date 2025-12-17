DOLAR
Söke'de Gece Yangını: Su İçmeye Kalkan Aile Dumandan Kurtuldu

Aydın'ın Söke ilçesinde sabaha karşı çıkan mutfak yangını, su içmek için uyanan aile üyesinin fark etmesiyle büyümeden söndürüldü; dört kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:44
Mutfağı saran duman, erken uyanış sayesinde büyümeden söndürüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evin mutfak bölümünde sabaha karşı yaşanan yangın, ailenin bir ferdi tarafından fark edilmesiyle zamanında müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Söke ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Akkaya Caddesi'nde bulunan M.D.'ye ait evde saat 04.30 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre mutfakta henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Yangını, evde su içmek için uyanan bir aile bireyinin mutfakta yükselen dumanı fark etmesi erken aşamada tespit edilmesini sağladı. Amerikan mutfak olarak kullanılan bölümün kapalı olması, alevlerin diğer odalara sıçramasını önleyerek yangının büyümesini engelledi.

Olay sırasında evde anne ile birlikte 10, 12 ve 18 yaşlarında üç çocuk bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle mutfakta bulunan beyaz eşyalar ve dolaplar zarar görürken, dumandan etkilenen aile fertleri tedbir amaçlı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

