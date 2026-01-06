Söke'de Gıda Denetimleri Sürüyor: Ağaçlı Mahallesi'nde İşletmeler Denetlendi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ağaçlı Mahallesi'ndeki gıda işletmelerinde hijyen, mevzuat uygunluğu ve gıda güvenliği denetimi yaptı; kontroller sürecek.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:27
Söke'de gıda denetimleri Ağaçlı Mahallesi'nde devam etti

İşletmelerde hijyen ve mevzuat uyumu kontrol edildi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ağaçlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin mevzuata uygunluğu ve gıda güvenliği kriterleri titizlikle kontrol edildi. İşletmelere gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

