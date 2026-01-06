Söke'de Gıda Denetimleri Sürüyor: Ağaçlı Mahallesi'nde İşletmeler Denetlendi

Söke'de gıda denetimleri Ağaçlı Mahallesi'nde devam etti
İşletmelerde hijyen ve mevzuat uyumu kontrol edildi
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ağaçlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin mevzuata uygunluğu ve gıda güvenliği kriterleri titizlikle kontrol edildi. İşletmelere gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.
Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
