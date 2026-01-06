Söke'de Gıda Denetimleri Sürüyor: Ağaçlı Mahallesi'nde İşletmeler Denetlendi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ağaçlı Mahallesi'ndeki gıda işletmelerinde hijyen, mevzuat uygunluğu ve gıda güvenliği denetimi yaptı; kontroller sürecek.