Söke'de Mikroçip Uyarısı: Kedi ve Köpekler İçin Son Tarih 31 Aralık 2025

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kedi ve köpeklere mikroçip takma süresinin 31 Aralık 2025'te sona ereceğini ve yükümlülüğü yerine getirmeyenlere idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:53
Söke'de Mikroçip Uyarısı: Kedi ve Köpekler İçin Son Tarih 31 Aralık 2025

Söke'de mikroçip uygulaması için son uyarı: 31 Aralık 2025

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kedi ve köpeklerde mikroçip taktırma süresinin 31 Aralık 2025 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak sahipleri uyardı. Bakanlık düzenlemesi kapsamında yürütülen uygulamanın Aydın genelinde devam ettiği belirtildi.

Uygulamanın kapsamı ve yaptırım

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde yapılan çalışmalarda, evcil hayvanların çiplenip kayıt altına alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı. İlçe Müdürlüğü, süresinde işlem yaptırmayan hayvan sahiplerine idari yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu.

İlçe Müdürlüğü ayrıca konu ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kedi ve köpeklere mikroçip uygulaması İlçe Müdürlüğümüzde ve yetkili veterinerlik kliniklerinde yapılmaktadır. Tüm kedi ve köpeklere 31.12.2025 tarihine kadar mikroçip takılması ve kayıt altına alınması zorunlu olup, bu tarihten sonra mikroçip taktırmayan hayvan sahipleri hakkında idari yaptırım uygulanacaktır. İlgili hayvan sahiplerine önemle hatırlatırız"

Vatandaşlara çağrı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm hayvan sahiplerini mikroçip işlemlerini yetkili merkezlerde tamamlamaları için son tarihe kadar başvurmaya çağırdı. Uygulama, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt sistemine dâhil edilmesi amacıyla yürütülüyor.

(ARŞİV FOTO) - SÖKE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KEDİ VE KÖPEKLERE MİKROÇİP TAKTIRMA SÜRESİNİN...

(ARŞİV FOTO) - SÖKE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KEDİ VE KÖPEKLERE MİKROÇİP TAKTIRMA SÜRESİNİN 31 ARALIK 2025’TE SONA ERECEĞİNİ HATIRLATARAK, BU TARİHTEN SONRA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN HAYVAN SAHİPLERİNE İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAĞINI DUYURDU.

